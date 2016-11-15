Якутск, 15 ноября, 2016, 09:04 — ИА Регнум. Глава министерства экономического развития Алексей Улюкаев, возможно, стал тем, на кого теперь можно будет списать, почему за два года в стране не случился «отскок в плюс». Такое мнение высказал в своем Facebook политолог из Якутии Виталий Обедин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Папка

«Не удивлюсь, если завтра тысячи политологов бросятся аргументированно объяснять, что только решения, навязанные Улюкаевым и его лоббистами, не дали России встать с колен и перекинуться на задний мостик», — также пояснил эксперт.

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Причиной задержания министра Виталий Обедин называет необходимость в «ритуальной жертве»: «Уверен, на каждого члена правительства есть своя папочка, а уж досье Александра Бастрыкина (глава Следственного комитета РФ — прим. ИА REGNUM) на Юрия Чайку (генеральный прокурор РФ — прим. ИА REGNUM ) и Чайки на Бастрыкина, небось, в сейф не помещается. Вопрос в том, когда и почему дают ход делу на одного из персонажей».

В комментариях к посту политолога уроженец Якутии, специалист по международным экономическим отношениям Максим Живолтун также высказывает мнение, что такие задержания ценны как сигналы, которые они дают обществу — в первую очередь классу муниципальных, региональных и прочих чиновников: «Ну не устраивать же повальные расстрельные репрессии, в самом деле? Этак ни народу, ни госслужащих не напасешься. А планомерное привлечение служащих разного калибра и уровня конкретно сигналит тем, кто рассчитывает на свои «возможности».

Якутяне также полагают, что скоро народ начнёт задавать президенту вопросы про борьбу с коррупцией, так как «в прошлом году были губернаторы, а в этом — целый министр».

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве задержан глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев. Он обвиняется в получении взятки в $2 млн при продаже 50%-ного пакета акций «Башнефти».

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