Москва, 15 ноября, 2016, 08:38 — ИА Регнум. Пару USD/RUB может сильно помотать в течение текущей недели, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева. 14 ноября ночью уже получены первые комментарии на тему российско-американских отношений.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар. Рубль

«Телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся, и стороны высказались в пользу активной совместной работы по их нормализации. Это по меньше мере поддержит спрос на рубль в течение ближайших дней. До тех пор, пока не выйдет порция негативных комментариев, которые неизбежны», — пояснила Афанасьева.

«Любых более или менее четких комментариев Трампа по теме отношений с Путиным будет достаточно, чтобы развернуть движение и вернуть пару USD/RUB в рамки прежнего диапазона для торговли. А пока пара может на позитиве в отношении российско-американских отношений спуститься к отметке 65,20», — полагает эксперт.

Читайте также: Доллар приблизился к ключевому уровню 66,70 рубля

Как сообщало ИА REGNUM, на 15 ноября Центробанк РФ повысил курс доллара и понизил — евро. Курс доллара США к рублю по сравнению с предыдущим показателем вырос на 64,24 копейки и составил 65,8591 рубля. Курс евро к рублю уменьшился на 7,65 копейки — до 71,0488 рубля. Цена на нефть марки Brent снизилась до 44,47 доллара за баррель.