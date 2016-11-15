Циндао, Китай, 15 ноября, 2016, 05:03 — ИА Регнум. Как сообщают китайские СМИ, авианесущий крейсер «Ляонин» покинул порт Циндао и направился в заданный квадрат для участия в учениях, организованных командованием ВМС НОАК. Старший капитан Ли Дунюй, отвечающий за подготовку личного состава, рассказал журналистам о службе на уникальном для Китая судне.

Flickr.com Авианесущий крейсер «Ляонин»

«Экипаж авианосца «Ляонин» готов к любым условиям несения службы. Все учения, в которых принимает участие «Ляонин», разработаны таким образом, чтобы экипаж был готов к боевым действиям в условиях реальной войны», — отметил Ли Дунюй.

Офицер добавил, что, несмотря на то, что Китай пока уступает США по количеству и боевым характеристикам авианосцев, все высокопоставленные офицеры ВМС США, посетившие «Ляонин», отметили высокий уровень несения службы и качественную подготовку личного состава. На первом китайском авианосце побывали 24-й министр обороны США Чак Хэйгел, адмиралы Джонатан Гринерт и Джон Ричарсон, пишет «Жэньминь жибао».

«В настоящее время на корабле несут службу более 1000 унтер-офицеров, около трети из них прослужили на флоте уже более 20 лет. Вооружение и личный состав — наши главные поводы для гордости», — подчеркнул старший капитан.

Ли Дунюй сообщил журналистам, что «Ляонин» отличается от большинства кораблей ВМС НОАК условиями проживания повышенной комфортности. Модернизированные кубрики позволяют личному составу полноценно отдыхать после несения боевого дежурства. В ближайшие месяцы на судне появится Wi-Fi для того, чтобы моряки могли связываться с родными во время дальних походов.

В настоящее время единственным авианосцем ВМС НОАК является авианесущий крейсер «Ляонин», построенный на Николаевских верфях в УССР. В 1998 г. Украина продала судно Китаю, который хотел сделать из корабля казино, за $25 млн. Однако планы КНР изменились, и после транспортировки судна к берегам Китая началась модернизация судна, в результате которой в 2012 г. корабль вошел в состав ВМС НОАК под названием «Ляонин».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 28 октября в ходе очередной пресс-конференции в Пекине официальный представитель оборонного ведомства КНР полковник У Цянь подтвердил информацию об успешном завершении строительства второго авианосца ВМС НОАК.