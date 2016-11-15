Москва, 15 ноября, 2016, 04:42 — ИА Регнум. СК РФ подозревает главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева в вымогательстве взятки и угрозах в адрес представителя компании «Роснефть», сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко .

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По ее словам, речь идет о «вымогательстве взятки у представителей Роснефти, сопряженном с угрозами». Все угрозы были зафиксированы, уточнила Петренко.

Министр экономического развития задержан при получении взятки. Следствие собирается ходатайствовать об избрании меры пресечения для него.

В компании «Роснефть» отказались комментировать действия СК РФ, уточнив, что пакет акций «Башнефти» был приобретен в соответствии с законодательством РФ: компания сделала лучшее коммерческое предложение банку-оператору, пишет газета «Известия».

По версии следствия, $2 млн, вменяемые Улюкаеву в качестве взятки, были получены за выданную министерством положительную оценку, благодаря которой ПАО «НК «Роснефть» смогло приобрести госпакет акций ПАО АНК «Башнефть», составляющий 50%.