Москва, 15 ноября, 2016, 03:20 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возбуждение уголовного дела и задержание министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева. По его словам, решить что-либо может «только суд».

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Я не знаю, докладывалось ли президенту», — цитируют Пескова РИА «Новости». Он пояснил, что обвинение во взятке «очень серьёзное» и оно требует «очень серьёзных доказательств».

«В любом случае решить что-либо может только суд», — сказал Песков. Ранее СКР сообщил, что в отношении Улюкаева возбуждено уголовное дело в связи с приватизацией «Башнефти», он задержан.

По версии следствия, министр 14 ноября этого года получил взятку в размере $2 млн за выданную министерством положительную оценку, благодаря которой ПАО «НК «Роснефть» осуществило сделку по приобретению государственного пакета акций ПАО АНК «Башнефть» в размере 50%.

Напомним, «Роснефть» приобрела государственную долю акций «Башнефти» в 50,0755% 12 октября. Глава ФАС Игорь Артемьев сообщил, что в связи с покупкой «Башнефти» «Роснефть» должна соблюсти все формальности и обратиться в ФАС.