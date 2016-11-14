Москва, 15 ноября, 2016, 02:57 — ИА Регнум. В Москве задержан глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, в отношении него следователи возбудили уголовное дело в связи с приватизацией «Башнефти», сообщает пресс-служба СКР.

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Дело было возбуждено по результатам проведенного ФСБ России комплекса оперативных мероприятий. По версии следствия, Улюкаев получил 14 ноября 2016 года взятку в размере $2 млн за «выданную Минэкономразвития положительную оценку».

Согласно этой оценке, ПАО «НК «Роснефть» осуществило сделку по приобретению государственного пакета акций ПАО АНК «Башнефть» в размере 50%.

В настоящее время в отношении Улюкаева проводятся необходимые оперативные следственные действия. Следствие в ближайшее время планирует предъявить ему обвинение и ходатайствовать об избрании меры пресечения.

Напомним, 12 октября «Роснефть» приобрела государственную долю акций «Башнефти» — 50,0755%. Глава ФАС Игорь Артемьев сообщил, что в связи с покупкой «Башнефти» «Роснефть» должна соблюсти все формальности и обратиться в ФАС.