Москва, 15 ноября, 2016, 00:17 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о возможности проведения досрочных президентских выборов. По его словам, они никогда не планировались, сообщает телеканал «Дождь».

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Песков пояснил, что отказываться не от чего — «таких планов никогда не было». Ранее телеканал «Дождь» со ссылкой на источники, близкие к президентской администрации, сообщил, что после поражения кандидата-демократа Хиллари Клинтон на выборах в США Кремль отказался от идеи досрочных выборов.

Якобы вариант с переносом выборов президента РФ на год раньше прорабатывался до выборов в США, поскольку в случае победы Клинтон могла бы попытаться «расшатать» ситуацию в России накануне выборов главы государства.

Песков не первый раз опровергает сообщения о планировании досрочных выборов президента РФ. Ранее в ноябре он заявил, что такие рассуждения являются «схоластикой» и вопроса о досрочных выборах «нет как такового».

Ранее провести досрочные выборы президента предлагали лидер ЛДПР Владимир Жириновский и экс-министр финансов Алексей Кудрин.