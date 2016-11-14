Москва, 14 ноября, 2016, 22:07 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора подробно обсудили ситуацию с транзитом российского газа в Европу через территорию Украины, сообщает пресс-служба Кремля.

Gazprom.ru Украинский транзит газа

Владимир Путин предупредил, что в случае холодной зимы возрастет риск несанкционированного отбора Украиной российского газа, поставляемого в Европу. Стороны договорились, что «на этот счет будут проведены контакты по линии Еврокомиссии, руководства Министерства энергетики России и «Газпрома».

Кроме того, была подчеркнута важность продолжения совместных усилий по реализации минских договоренностей, учитывая итоги встречи в нормандском формате, состоявшейся в Берлине 19 октября. Стороны выразили обеспокоенность регулярными нарушениями режима прекращения огня в Донбассе.

Также главами России и Германии обсуждались вопросы урегулирования кризиса в Сирии и прочие вопросы двусторонних отношений.