Москва, 14 ноября, 2016, 21:51 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри провели телефонные переговоры, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Размежевание оппозиции

В ходе беседы Сергей Лавров напомнил американскому коллеге, что Вашингтон до сих пор так и не выполнил свои обещания по отделению оппозиции от террористов в Сирии. Лавров подчеркнул, что ВКС России и сирийская авиация четыре недели не осуществляют авиаударов в районах, где США обещали за семь дней определить подконтрольные ему отряды «умеренной» оппозиции от группировок террористов. Оговоренный срок выполнения этого обязательства истек уже четырежды, но до сих пор ничего не сделано.