Берлин, 14 ноября, 2016, 19:17 — ИА Регнум.



sheilapic76 Голубь мира

В НАТО боятся, что американские войска будут отведены от границы с Россией. Руководство НАТО серьезно нервничает из-за победы Дональда Трампа на президентских выборах в США и опасается, что из-за этого американские войска могут начать передислокацию обратно от российской границы, пишет газета Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN).

Как сообщает журнал Spiegel, страхи после победы Трампа в НАТО чрезвычайно усилились. Со ссылкой на секретный доклад генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга журнал пишет, что в НАТО всерьез опасаются того, что США при Трампе не будут подтверждать свою приверженность принципам НАТО. Наибольший страх в организации вызывает то, что новый президент может отозвать американские войска из Восточной Европы. В качестве альтернативы не исключено сокращение численности американского воинского контингента в Европе. В «лучшем случае» ожидается, что Трамп будет строго настаивать на том, чтобы европейцы сами тратили больше денег на свою безопасность.

Генсек НАТО Столтенберг, учитывая агрессивное поведение России и конфликты на Ближнем Востоке, отмечает, что ситуация в области безопасности стран НАТО в последние годы резко ухудшились.

«Сейчас не время ни для Европы, ни Америки, чтобы ставить ценности партнерства между ЕС и Соединенными Штатами под сомнение», — цитирует Столтенберга DWN.

Столтенберг напомнил, что более 1000 европейских солдат заплатили своей жизнью в Афганистане за укрепление альянса после террористического нападения на Соединенные Штаты 11 сентября 2001 года, добавляет газета.

Как пишет издание, генеральный секретарь НАТО отметил большую озабоченность во многих европейских столицах после победы на президентских выборах Трампа. Неясно, останутся ли Соединенные Штаты привержены обязанности оказывать помощь партнерам по НАТО в случае нападения на одного из членов альянса. Ведь солидарность в случае агрессии — фундаментальный принцип оборонного пакта НАТО. Известно, что республиканцы неоднократно критиковали некоторые страны альянса за то, что те тратят слишком мало денег на оборону и чрезмерно полагаются на защиту со стороны США.

Сейчас, по словам газеты The New York Times, Ангела Меркель представляется последней надеждой Европы против возрождающейся России, которая хочет экспортировать свою дефективную демократию в Европу путем поддержки правых партий в ЕС. Газета похвалила Меркель за ее жесткую позицию в отношении России и выражает обеспокоенность тем, что Трамп может отменить санкции против России, добавляет DWN.