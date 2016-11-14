Минск, 14 ноября, 2016, 18:52 — ИА Регнум. Белоруссия готова провести II Европейские игры на мировом уровне за смешные по азербайджанским меркам $50 млн и даже заработать. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе президента Белоруссии, об этом сегодня, 14 ноября, в Могилёве заявил глава страны Александр Лукашенко, выступая перед трудовым коллективом госпредприятия «Могилевхимволокно».

Фото: пресс-служба президента Белоруссии

«Мы посчитали, что даже в плюсе будем. Нам надо будет затратить где-то под $50 млн за эти годы. Это слезы для страны. А может, и того не надо: европейцы сказали, что помогут», — рассказал Лукашенко о предполагаемом бюджете.

По его словам, на постановку церемонии открытия II Европейских игр в Баку потратили $100 млн, но в Минске это сделают дешевле. Он уточнил: «У нас этого не будет. Мы сделаем душевное открытие, чтобы показать душу нашего народа. Красиво сделаем. Это будет даже меньше $1 млн стоить, но не $100 млн».

Главное в проведении II Европейских игр, подчеркнул президент, — повышение имиджа и узнаваемости постсоветской республики. «К нам приедут люди. Они увидят нашу страну, как и с чемпионатом мира по хоккею. Что мы там потеряли? Ничего. Мы даже в плюсе остались, — заявил он. — Если мы решили быть независимыми и суверенными, надо понимать, что это недешево обходится. И если получается с прибылью, то на это всегда надо идти».

«У нас достаточно гостиниц. Если нужно будет, задействуем санатории вокруг Минска, студенческие городки», — сообщил Лукашенко и добавил, что в республике есть большое количество спортивных объектов, ведется строительство стадиона «Динамо» и планируется возведение национального футбольного стадиона.

«Да, нам хотелось, чтобы плавательный бассейн был получше, чем в Минске, но он есть в Бресте, — сказал он. — Что касается регионов, если вы будете готовы по какому-то виду спорта провести мероприятия, принять команды и организовать турнир, пожалуйста. Можем рассмотреть этот вариант. Если мы не успеем построить хороший плавательный бассейн, как в Казани, будем, наверное, проводить в Бресте».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, на 45-м заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов столицей вторых Европейских игр, которые пройдут в 2019 году, выбран Минск. Руководство Белоруссии заверило налогоплательщиков, что Чемпионат мира по хоккею 2014 года в Минске был прибыльным и поставило их перед фактом, что придется потратиться на проведение очередных спортивных состязаний.

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