Москва, 14 ноября, 2016, 17:00 — ИА Регнум. Реанимация российско-болгарских проектов «Южный поток» и АЭС «Белене» маловероятна, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

V4711 Первоначальный маршрут газопровода «Южный поток»

«По тому, как сейчас это выглядит, эти перспективы минимальны», — отметил Дмитрий Песков. Состоявшиеся в Болгарии президентские выборы вряд ли повлияют на перспективы остановленных ранее российско-болгарских проектов.

Пресс-секретарь главы российского государства напомнил, что эти крупномасштабные проекты были свернуты по политическим причинам, вызывающим в России глубокое сожаление. Тем не менее «Россия всегда выступала и выступает приверженцем идеи расширения объемов сотрудничества с Болгарией», — подчеркнул Песков.