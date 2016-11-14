Астана, 14 ноября, 2016, 16:56 — ИА Регнум. Власти Казахстана намерены заставить всех своих граждан сдавать отпечатки пальцев в добровольно-принудительном порядке. Как следует из законопроекта «О дактилоскопической и геномной регистрации», который сегодня, 14 ноября, представил депутатам Мажилиса (нижняя палата) парламента вице-министр внутренних дел Рашид Жакупов, дактилоскопической процедуре подвергнут не только собственных граждан, но и иностранцев. Причем для последних отказ от прохождения процедуры чреват выдворением из страны.

Отпечаток пальца

«Зачем нам иностранцев штрафовать, если они не хотят соблюдать наши законы? Мы просто примем решение об их выдворении», — заявил Жакупов.

С собственными гражданами обойтись аналогичным образом, увы, нельзя. Но у Министерства внутренних дел есть идеи, как простимулировать казахстанцев сдать отпечатки.

«Уголовное наказание за отказ не предусматривается. Но предусмотрен штраф, по-моему, в размере 2 МРП (1 МРП в 2016 году равен 2121 тенге — 424 руб.) за отказ от дактилоскопической и геномной регистрации для граждан Казахстана. Мы все с вами — граждане страны и обязаны исполнять его законы. Если не исполняем, мы штрафуем, мы обеспечим в любом случае исполнение закона нашим гражданином», — отметил Жакупов, добавив, что при отказе от сдачи дактилоскопической и геномной информации казахстанцы не смогут получить документы, удостоверяющие личность.

«Дактилоскопическая регистрация граждан Казахстана будет производиться при оформлении паспорта, удостоверения личности или удостоверения личности моряка. При получении паспорта от 12 до 16 лет они будут подвергаться дактилоскопической регистрации по желанию и согласию родителей или лиц, заменяющих их. Дети младше 12 лет регистрации не подлежат. Почему в законе определен 12-летний порог? Мы начинаем дактилоскопировать ребенка по его согласию, согласно визового кодекса стран Европейского союза. У них ребенок при въезде в страну и старше подлежит дактилоскопированию», — пояснил он нюансы законопроекта.

При этом МВД готово гарантировать сохранность этих данных. По словам Жакупова, отпечатки пальцев будут зашифрованы, что исключает любую возможность их незаконного использования.

«В данном случае электронный отпечаток пальца будет зашифрован, его использование ни в коем случае невозможно. Это сканер, который считает ваш отпечаток пальца. Сегодня граждане Казахстана, выезжая за границу, особенно в страны Европейского союза, сдают отпечатки пальцев, и нигде они в натуральном выражении потом не появляются, поскольку это электронное сканирование пальца, которое будет просто зашифровываться. Два любых пальца будут вводиться в документ», — пообещал вице-министр.

Он также уточнил, что дактилоскопическая процедура будет проводиться исключительно с помощью электронного сканирования. Никаких чернил и оттисков на бумаге не будет.

«Закон о защите персональных данных, закон о защите информации и те или иные законы или степени защиты баз данных на сегодняшний день позволяют нам ответственно говорить о том, что это нигде использоваться не будет. Идет разговор об электронном сканировании пальцев, и они не могут быть нигде использованы. Мы вводим дактилоскопический учет и регистрацию в первую очередь для персонализации, идентификации человека, его данных, учетных документах личности, что соответствует международным требованиям ИКАО, где предусмотрены биометрические показатели человека в документах, удостоверяющих личность. Поэтому завтра вы будете иметь удостоверение личности, где помимо вашей трехмерной фотографии, вашей подписи, будут ваши пальцы или, может, завтра, через лет 10, Казахстан придет к тому, чтобы там была еще и радужная сетчатка глаза», — «обрадовал» казахстанцев вице-министр.

Отметим, что численность населения Казахстана в первом квартале 2016 года составляла 17,7 млн человек. Точное количество граждан, которые достигнут 12-летнего возраста к 2021 году (на момент вступления закона в силу), предсказать пока никто не взялся. Но уже понятно, что снять отпечатки пальцев с такого количества людей — удовольствие не из дешевых.

Впрочем, Рашид Жакупов не стал убеждать парламентариев в обратном. По его данным, на реализацию этого проекта в течение последующих четырех лет понадобится 36,8 млрд тенге (7,36 млрд руб.). При этом Жакупов пояснил, что 11 млрд тенге (2,2 млрд руб.) из этой суммы будут выделены непосредственно самому МВД, 12,6 млрд тенге (2,5 млрд руб.) — Комитету национальной безопасности (аналог ФСБ), остаток в размере 13,2 млрд тенге (2,6 млрд руб.) уйдут в Министерство юстиции.

При этом вице-министр отметил, что первый транш в размере 19 миллионов тенге (3,8 млн руб.) должен быть выделен уже в 2018 году. Эти деньги пойдут на приобретение соответствующего оборудования за рубежом, поскольку в Казахстане его не производят.

Здесь следует напомнить, что общий объем расходов бюджета Казахстана на 2017−2019 годы составит более 5 трлн рублей. В то время, как доходы планируются на уровне 2,7 трлн руб., и это без учета расходов по новому законопроекту.

Впрочем, не только это вызывает вопросы. Отношение к иностранным гражданам, которое в самом начале продемонстрировал вице-министр Рашид Жакупов — «отказался сдать пальцы — депортация» — тоже идет вразрез с другими планами Казахстана. В первую очередь, по увеличению туристической привлекательности страны.

Напомним, распоряжение о разработке законопроекта о дактилоскопической и геномной регистрации граждан было дано президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым после террористической атаки в Актюбинске, произошедшей 5 июня 2016 года.

«Правительству необходимо ускорить работу по созданию интегрированной системы миграционного контроля, основанной на внедрении современных технологий, приступить к разработке проекта закона о дактилоскопической регистрации. До этого обеспечить исполнение имеющихся механизмов регистрации и учета населения. Руководители местных органов власти несут персональную ответственность за недопущение поселений и самозахвата земельных участков. Всем акимам поручаю проводить эту работу и докладывать об этом каждые полгода. Следует предусмотреть возможность обязательной регистрации мигрантов, которые прибывают в нашу страну. Все сказанное должно быть отражено в нормативных правовых актах. Это будет осуществлено в интересах безопасности и общественного порядка в стране. Правительству следует ускорить работу по созданию при Министерстве внутренних дел Национального бюро по вопросам миграции, которое будет отвечать за контроль и регулирование миграционных процессов, проведение аналитической работы в этой сфере», — распорядился Назарбаев на заседании Совета безопасности 10 июня 2016 года в Астане.