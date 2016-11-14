Грозный, 14 ноября, 2016, 15:39 — ИА Регнум. В честь полицейского Магомеда Нурбагандова, убитого боевиками в Дагестане, назвали одну из улиц в столице Чечни. Имя Героя России будет носить бывший Олимпийский проезд Ленинского района города Грозного.

Elizabeth McClay Гвоздики герою

В церемонии переименования улицы и открытия мемориальной доски приняли участие глава Чечни Рамзан Кадыров и министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов, сообщили ИА REGNUM 14 ноября в пресс-службе главы и правительства Чечни.

Руководитель МВД Дагестана выразил слова благодарности властям города и республики за решение назвать улицу именем Магомеда Нурбагандова. Мэр Грозного Муслим Хучиев заявил, что грозненцы будут гордиться тем, что живут на улице, которая носит имя Героя России.

Присвоение улице имя Нурбагандова, как отметил Рамзан Кадыров, является данью уважения офицеру полиции Дагестана, который до конца исполнил свой воинский долг и сохранил верность присяге и Отечеству. Благодаря таким воинам удалось искоренить ваххабизм и терроризм в Чечне, подчеркнул Кадыров.

Как отметили в пресс-службе руководителя региона, на теперь уже бывшем Олимпийском проезде, а ныне улице имени Магомеда Нурбагандова полностью произведен ремонт дороги общей протяженностью около пяти километров и оборудованы парковочные места во дворах.

Кроме того, проведено свыше 1200 метров ливневой канализации, а также благоустроены придомовые территории у 23 многоквартирных домов и оборудованы детские площадки.

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Путин: «Нурбагандов показал, что значит истинная честь офицера»

Напомним, полицейский Магомед Нурбагандов был убит в июле 2016 года. Боевики напали на группу молодых людей, отдыхавших в лесу в Сергокалинском районе. Сначала бандиты застрелили 23-летнего местного жителя, после чего пытались заставить полицейского призвать своих коллег уйти из правоохранительных органов, на что Нурбагандов ответил: «Работайте, братья!». Затем убийцы застрелили его.

Видеозапись убийства сотрудника полиции была найдена в телефоне одного из участников НВФ, которого ликвидировали в ходе спецоперации в Избербаше 9 сентября.

Президент России Владимир Путин 22 сентября вручил родителям Нурбагандова звезду Героя России, которой полицейский награждён посмертно.

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Убийство полицейского в Дагестане было совершено из мести