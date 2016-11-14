Астана, 14 ноября, 2016, 14:41 — ИА Регнум. Министерство по инвестициям и развитию (МИР) Казахстана намерено в будущем году привлечь как можно больше китайских туристов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, распространенном сегодня, 14 ноября.

Ken and Nyetta Астана. Казахстан

Как следует из информации, с 11 по 13 ноября в Шанхае была проведена крупнейшая туристическая выставка Китая China International Travel Market (CITM 2016), в которой приняли участие представители МИР, в том числе директор департамента индустрии туризма Марат Игалиев.

Отмечается, что в рамках выставки Игалиев провел ряд встреч с представителями государственного управления по делам туризма КНР.

«По итогам переговоров стороны договорились продолжить углубление практического сотрудничества, улучшение условий для туристов и расширение поля сотрудничества в рамках проведения Года туризма КНР в Казахстане и Года туризма Казахстана в КНР в 2017 году», — говорится в сообщении пресс-службы.

Между тем, по словам Игалиева, у китайских туристов имеется большой интерес к Казахстану. Тем не менее, далеко не все жители Китая знают о туристическом потенциале Казахстана.

«Туристы с богатых южных китайских регионов очень мало знают о нашей стране. В рамках проведения в 2017 году Года туризма Казахстана в Китае совместно с другими госорганами планируем провести целый ряд мероприятий по продвижению Казахстана в Поднебесной», — цитирует пресс-служба слова директора Департамента индустрии туризма.

Кроме того, в сообщении отмечается, что по итогам 9 месяцев 2016 года посольство Казахстана в Китае выдало 86 203 визы, в том числе 58 474 визы — этническим казахам, проживающим в КНР, более 15 тысяч деловых виз; свыше 6 тысяч рабочих виз; 5 тысяч туристических виз; 299 визы на обучение; 322 служебные визы; 23 инвесторские визы и 56 транзитных виз.

Напомним, в декабре 2015 года между Министерством по инвестициям и развитию Казахстана и Государственным управлением по делам туризма Китая был заключен «Меморандум о взаимопонимании и об упрощении групповых туристских поездок китайских граждан в Казахстан». В рамках этого меморандума в апреле 2016 года Казахстан и Китай обменялись списками туроператоров, ответственных за формирование туристских групп и выполнение задач меморандума. Первые группы китайских туристов прибыли в Казахстан еще в начале июля.

28 сентября 2016 года в ходе казахстанско-китайского туристского форума стало известно, что по групповым визам из Китая в Казахстан прибыли несколько групп из 300 человек.

«В прошлом году было заключено ADS-соглашение, мы начали выдавать ADS-визы и уже стали заезжать первые группы. ADS-визы — это групповые визы, предполагающие путешествие только группами. Пока заехали несколько групп из 300 человек. К примеру, в Восточном Казахстане только на покупку сувениров и продуктов группа китайских туристов из ста человек потратила 2,5 миллиона тенге (500 тыс. руб.)», — рассказала на форуме заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей Казахстана «Атамекен» Юлия Якупбаева.

Она также отметила, что Казахстан готов отвоевать часть международного потока китайских туристов.

«Только за прошлый год, по статистике китайских СМИ, выехало за рубеж порядка 120 миллионов граждан КНР. Они потратили в этих странах более 100 миллиардов долларов (свыше 6,2 трлн руб.) То есть это половина евразийского рынка. В то время как производители Казахстана борются за выход на европейский рынок, китайские туристы уже готовы приехать к нам», — заявила Юлия Якупбаева.

В свою очередь президент Ассоциации туристских агентств Казахстана Асель Нуркебаева на том же форуме сообщила, что для достижения этой цели в республике была запущена специальная программа China friendly, направленная на адаптацию мест посещения, размещения и общественного питания под китайских туристов. Программа была разработана в соответствии с рекомендациями мировых экспертов по Китаю.

Между тем, чрезвычайный и полномочный посол Китая в Казахстане Чжан Ханьхуэй попросил пересмотреть условия въезда китайских туристов в Казахстан. В частности — упростить въездные и выездные процедуры. Он также попросил рассмотреть вопрос о переходе на выдачу виз по прибытию, получение транзитных виз при пребывании в течение 72 часов.