Краснодар, 14 ноября, 2016, 14:11 — ИА Регнум. В Краснодаре новый глава кубанской столицы Евгений Первышов обозначил планы работы на ближайшее время. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии 14 ноября, на аппаратном совещании с участием заместителей главы города, руководителей департаментов и управлений, глав администраций внутригородских и сельских округов и.о. мэра города указал на необходимость в конце года «сконцентрировать усилия», особенно в финансовой сфере, в части наполнения бюджета.

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«Это напряженный период, который, надеюсь, мы пройдем успешно», — добавил градоначальник.

По его словам, много вопросов стоит и в области жилищно-коммунального хозяйства, прохождения отопительного периода, содержания города зимой. Их необходимо быстро и эффективно решать, сказал Евгений Первышов.

И.о. главы города также отметил, что в настоящее время администрации города необходимо сохранить работоспособность. Что касается кадровых перестановок, то, как заверил и.о. главы города, работать продолжат «все, кто эффективно работает на своих должностях, кто профессионально исполняет обязанности и доказали свою эффективность».

Кроме того, он порекомендовал заместителям главы, руководителям департаментов и управлений, главам округов не планировать отпуска до середины декабря.

Напомним, кандидатуру Евгения Первышова на должность первого заместителя главы кубанской столицы и одновременно исполняющего обязанности главы Краснодара депутаты местной думы согласовали единогласно 9 ноября на внеочередном заседании. 1 ноября Евгений Первышов подал документы на участие в конкурсе на должность главы Краснодара.

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Нового мэра Краснодара определят по конкурсу

Нынешний исполняющий обязанности главы кубанской столицы был депутатом городской думы Краснодара, работал на ответственных должностях в администрации города, возглавлял Прикубанский округ, был заместителем главы Краснодара по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, затем приобрел ценный опыт на федеральном уровне, в Минстрое России, где с ноября 2015 года работал в должности заместителя директора департамента разрешительной деятельности и контроля — начальника отдела разрешительной деятельности ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Краснодара Владимир Евланов покинул пост градоначальника, который он занимал больше 12 лет, и после победы на сентябрьских выборах перешел на работу в Госдуму РФ седьмого созыва. Победитель конкурса по выборам нового главы города определится 6 декабря.