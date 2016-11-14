Ростов-на-Дону, 14 ноября, 2016, 13:56 — ИА Регнум. Ростовская область продублировала предложение российскому правительству и Госдуме РФ о включении в расходы федеральной казны ликвидацию обанкротившихся горнодобывающих предприятий. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении по информационной политике региона 14 ноября.

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На Дону остро стоит проблема задолженности по зарплате группы компаний «Кингкоул». Но только лишь часть средств угледобытчикам можно вернуть, пустив с молотка имущество предприятия. Полгода назад на совещании по проблемным вопросам угольной промышленности, которое прошло в Новокузнецке под председательством российского премьера Дмитрия Медведева, губернатор Василий Голубев обращал внимание на существующую проблему и просил у федеральных властей помощи.

«Обанкротившиеся частные компании из-за отсутствия средств не выполняют технических работ по ликвидации выработок, не демонтируют надшахтные сооружения, не занимаются ликвидацией экологических последствий своей производственной деятельности. Это создает опасность для проживающих поблизости людей», — сказал в апреле Голубев. По его словам, затраты на ликвидацию шахт-банкротов составят не менее 2 млрд рублей.

Решить этот вопрос можно было бы с помощью межбюджетных трансфертов или внесением изменений в Программу реструктуризации угольной промышленности.

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Отметим, что донской глава считает необходимым внести в Госдуму новый законопроект, на основании которого будет создан специальный фонд для осуществления выплат зарплаты работникам предприятий-банкротов. Это могло бы сократить напряженность, которая возникла с горняками в регионе. Голубев также заявил, что шахтёры получат причитающиеся им средства при условии, если имущества «Кингкоула» хватит на эти цели.

Между тем среди шахтёров растет социальная напряженность. Горняки на прошлой неделе провели митинг в Ростове-на-Дону. Около 100 человек исполнили «шахтёрский гимн», требуя погасить задолженности по заработной плате и снабдить горняков на зиму пайковым углём.

«Мы второй год не живём, а доживаем. Как меч над головой висят взятые кредиты, мы как бомжи не можем оплатить услуги ЖКХ, мы и наши дети, внуки лишены возможности купить достойное питание, лишены возможности одеться по сезону. Мы познали цену заработанного рубля. Сколько можно жить впроголодь? Мы будем стоять в постоянных пикетах, сменяя друг друга, до победы», — сказал на митинге мастер-взрывник шахты «Замчаловская» Николай Надтеречный.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, шахтёрам Ростовской области были выплачены остатки зарплаты за апрель-май 2015 года. ОАО «Региональная корпорация развития» сделало около 3 тыс. платежей за счет собственных средств. Выплаты составили около 20 млн рублей. В общей сложности долг перед горняками превышает 300 млн рублей, положенные средства не могут получить более двух тысяч человек.

В отношении собственника компании-банкрота Владимира Пожидаева было заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 201 и ч. 2 ст. 145 УК РФ. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, и полной невыплате свыше двух месяцев зарплаты и других выплат. Но горняков судебные тяжбы не волнуют, так как вряд ли арест управленца исправит сложившуюся ситуацию.

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