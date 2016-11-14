Вашингтон, 14 ноября, 2016, 11:03 — ИА Регнум.



F35.com F-35

Когда избранный президент Дональд Трамп был еще кандидатом, он критически отзывался о программе разработки многоцелевого истребителя F-35, однако не стоит ожидать, что он, победив в предвыборной гонке, пойдет на свертывание этой программы. Наоборот, новый президент США может ускорить создание «не очень хорошего», по его собственным словам, самолета, увеличив бюджет Пентагона, пишет Роберт Бекхузен в статье для War is Boring.

В любом случае остановить программу F-35 стало невозможно уже давно. Так, в течение следующих десятилетий Минобороны США планирует закупить 2,4 тыс. истребителей-невидимок в трех различных вариациях для ВВС, ВМС и корпуса морской пехоты. Эта ставшая самой дорогой в истории программа движется по непреодолимой инерции, поскольку отказ от неё будет означать потерю тысяч рабочих мест, выбрасывание на ветер миллиардов долларов и десятилетий работы.

Но этим дело не ограничивается, поскольку ВВС нужно обновить свой парк истребителей-невидимок, а компания Lockheed Martin направила огромные средства на маркетинг и лоббирование проекта, и сейчас это лоббирование направлено прямиком на переходную команду Трампа.

Вице-президент компании по вопросам аэронавтики Орландо Карвальо заявил, что Lockheed Martin верит в работу с его [Трампа] переходной командой, в рамках которой она получит «всю правильную информацию» для принятия «правильного решения». Неудивительно, таким образом, что позиции компании выросли на шесть пунктов после объявления победы республиканца. Но факт остается фактом: F-35 начал бы сходить с конвейера в Форт-Уэрт, кто бы ни выиграл выборы.

Если читать между строк, можно понять, почему Lockheed Martin ведет себе так уверенно. Еще в сентябре Трамп заявил, что планирует повысить численность ВВС до 1,2 тыс. самолетов, оснащенных самыми современными средствами, но для этого потребуется увеличить оборонный бюджет и увеличить объёмы производства F-35А для ВВС.

Проблема состоит не в том, что F-35 дорог, а в том, что его стоимость превзошла первичные планы. Для этого много сложных причин, он основная состоит в том, что в основу аппарата легла конструкция сложной многоцелевой машины. F-35 — это и истребитель-невидимка, и ударный самолет. Он также должен обладать — в конфигурации F-35B [вариант для ВМС] — способностью вертикальных взлета и посадки.

Однако на фоне неизбежного роста издержек Пентагон снизил темпы закупок самолетов у Lockheed Martin, полагаясь на старые самолеты F-15 и F-16, которым уже не одно десятилетие. Чем больше они устаревают, тем меньше количество истребителей в распоряжении ВВС.

Таким образом, у Трампа будет не так уж много вариантов того, как преодолевать эту нехватку. Белый дом может приказать ВВС сохранить в строю F-16 и F-15, пока им на замену не придут F-35, однако такой шаг приведет к большим затратам на техническое обслуживание, тогда как эти деньги могут быть потрачены на постройку большего количества универсальных истребителей.

Сам Трамп указывал на плачевность состояния ВВС США, отмечая, что «приходится идти на кладбища самолетов, чтобы найти запасные части для наших истребителей», которым уже по 20 лет. Таким образом, заключает автор, можно ожидать, что он пойдет на то, чтобы ВВС покупали «не очень хорошие» F-35.