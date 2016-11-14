Магадан, 14 ноября, 2016, 09:14 — ИА Регнум. Стоимость авиабилетов в столицу из Магадана достигла нового минимума. Теперь средняя цена полёта в Москву и обратно — 23,2 тысячи рублей, минимальная — от 18 тысяч по невозвратным билетам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе общественной палаты региона.

Sean MacEntee Авиаперевозки

Минимальными тарифами колымчан порадовали «Аэрофлот» и его дочернее предприятие «Россия». У «Вим-Авиа» билеты дороже — 22,9 — 32,9 тысяч рублей или 23,2 тысячи рублей в среднем. За эти деньги можно купить 8,8 граммов колымского золота, обращают внимание общественники. «С учётом того, что в анализ попадает и период новогодних праздников, можно сказать, что полёты на зимние каникулы не были настолько доступны колымчанам уже 7−8 лет», — подчеркнули в общественной палате.

Читайте также: Магаданцы требуют разобраться с неадекватно высокими ценами на авиабилеты

Количества рейсов также хватает, сделали вывод общественники по итогам мониторинга. После ухода с рынка авиакомпании «Икар» «Вим-Авиа» стала летать чаще, добавив 1 рейс в неделю.

Кстати, в Хабаровск колымчане летают почти по той же цене, что и в Москву, и рейсов не хватает. Билетов стоимостью 18−19,5 тысяч рублей на ближайшую неделю в продаже уже нет.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Магаданской области переживали, что временный уход до весны компании «Икар» с рынка авиаперевозок региона приведёт к росту цен на перелёты. «Поскольку у «Икара» появились экономические сложности, у нас теперь остается 3 компании, летающие в Москву, — «Россия», «Аэрофлот» и «ВИМ-Авиа», — пояснил руководитель управления дорожного хозяйства и транспорта профильного министерства Сергей Ерохин.