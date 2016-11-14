Ростов-на-Дону, 14 ноября, 2016, 08:35 — ИА Регнум. Чуда не случилось, и гандбольный клуб «Ростов-Дон» покидает Лигу чемпионов ЕГФ. Подопечные датчанина Яна Лесли потерпели поражение в ответном домашнем поединке с румынским «Бухарестом» (20:22) и теперь будут биться за Кубок ЕГФ. Начнут путь в турнире с группового этапа. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донской команды 14 ноября.

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«Мы разочарованы поражением. Начали хорошо, счет был 9:2 в нашу пользу, но потом пропустили восемь мячей. В конце встречи у команды были шансы спастись, но мы не реализовали слишком много моментов. Не могу обвинить в поражении кого-то одного из игроков. Они старались, верили в победу. В чем причина поражения? Мы не выложились на 100%. И в этом моя вина», — прокомментировал наставник донского клуба Ян Лесли.

В группе С Лиги чемпионов ЕГФ ростовчанки оказались на четвёртом месте. Результат заключительного матча группового этапа с «Дьером» из Венгрии (19 ноября) значения уже не имеет и на турнирное положение никак не повлияет.

Напомним, что в Лиге чемпионов «Ростов-Дон» противостоял румынскому «Бухаресту», венгерскому «Дьеру» и датскому «Мидтьюлланду». Но в итоге только один из пяти турнирных матчей дружина Лесли выиграла. К каждой игре команда тщательно готовилась, искала слабые места у оппоненток. «Ростов-Дон» хотел даже переломить историю игр с румынками, но не удалось.

Как уже сообщало ИА REGNUM, именно ростовчанок эксперты считали одной из самых сильных команд престижного клубного турнира Европы.

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