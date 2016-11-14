Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 14 ноября, 2016, 08:49 — ИА Регнум. Около 200 рыбаков оказались отрезаны от берега в результате подъема уровня воды в речке Силинка в Комсомольске-на-Амуре. Для спасения людей потребовалось вмешательство МЧС, передает корреспондент ИА REGNUM

Remadmin.donland.ru Тонкий лед

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С помощью подручного материала — стволов деревьев, веток и прочих, нашедшихся на берегу средств, спасатели быстро построили две переправы в тех местах, где лед был наиболее крепким. По этим переправам любители рыбной ловли смогли перебраться на берег, сообщили в пресс-службе ДВРПСО МЧС России.

Спасатели, облачившись в гидрокостюмы, страховали перебиравшихся на берег людей, стоя в ледяной воде, вытаскивали тех, кто падал. Все любители рыбной ловли живы и здоровы.

Ежегодно на Дальнем Востоке спасатели вынуждены приходить на помощь фанатам рыбной ловли. В начале 2016 года масштабная спасательная операция прошла на побережье Татарского пролива, в бухте Мучке, в районе базирования балкерного терминала СУЭК. На отколовшейся от прибрежного «припая» льдине в конце февраля оказались сразу около 60 рыбаков и почти 30 автомобилей. В спасательной операции были задействованы океанские буксиры терминала и прибывшее на подмогу специализированное спасательное судно «Спасатель Кавдейкин». Часть огромной льдины, на которой находились люди и автотранспорт, отрезали от основного массива винтами буксиры, затем подтолкнули к берегу. Люди смогли выехать со льда своим ходом.

Как показывает многолетняя практика, предупреждения спасателей о недопустимости выезда и выхода на нестабильный лед, на любителей рыбной ловли не действуют.

ИА REGNUM сообщало, что во время мощного циклона на Сахалине в районе геотермальных Лесогорских источников заблудились 6 туристов — 5 взрослых и один ребенок 11 лет. Люди пренебрегли предупреждением спасателей о том, что после середины октября выезжать на автотранспорте в район источников крайне опасно: в это время там уже обычно имеются сильные снежные заносы, а на многочисленных реках образовываются ледяные «забереги».