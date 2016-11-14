Вашингтон, 14 ноября, 2016, 06:20 — ИА Регнум. Дональд Трамп, миллиардер и новый президент США, пообещал обнародовать свою налоговую декларацию. Соответствующее обещание Трамп давал еще во время предвыборной гонки, но говорил, что, скорее всего, это сделает после выборов. Теперь хозяин Белого дома не уточняет, когда обнародует документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

Трамп, в эфире программы «60 минут» на телеканале CBS, отвечая на вопрос ведущей о том, будет ли он публиковать свою налоговую декларацию, как это принято у американских политиков, заявил: «В подходящее время я ее обнародую».

Республиканец сообщил, что сейчас он проходит рутинный аудит. Трамп подчеркнул, что очевидно, что никого особо не волновала его налоговая декларация, раз он выиграл выборы.

Среди американских политиков принято публиковать свою налоговую декларацию до выборов, однако с юридической точки зрения они этого делать не обязаны. Трамп во время предвыборной кампании говорил, что опубликует документ, однако, маловероятно, что это произойдет до выборов. В связи с этим тогда последовала шквальная критика в адрес Трампа со стороны его конкурента от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Ранее ИА REGNUM писало, что Трамп в эфире CBS также заявил, что откажется от зарплаты президента США, которая составляет $400 тыс. в год, не считая некоторых других расходов. Так, новый американский лидер заявил, что будет получать зарплату в размере $1.