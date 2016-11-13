Лондон, 14 ноября, 2016, 00:34 — ИА Регнум. «После успешного участия в кампании Трампа русские хакеры будут переброшены на участок борьбы за «брекзит», — пишет корреспондент таблоида Марк Уолкер. — Британские эксперты опасаются вмешательства российских интернет-пиратов в голосование в парламенте Великобритании по вопросу активации 50-й статьи Лиссабонского соглашения».

Иван Шилов ИА REGNUM Эффект

По мнению журналиста, проблему создал Высокий суд Лондона. Как известно, британские судьи, посчитавшие, что «выходить или не выходить» из ЕС в конечном итоге должен решать британский парламент, фактически признали ничтожными итоги референдума 23 июня 2016 г. После такого вердикта лондонской третьей власти «вероятность вмешательства в дела Великобритании через киберпространство выросла», отмечается в публикации. «Профессор Томас Рид из Королевского колледжа Лондона утверждает, что Владимир Путин намерен активизировать крайне правую и крайне левую части населения Альбиона для поддержки «брекзита», — делится познаниями Уолкер. — После победы в Америке почва для действий российских хакеров в Европе становится все более плодородной. Кроме Великобритании просматривается в качестве подходящей страны Франция: британская партия UKIP, инициировавшая движение страны «на выход», проводит ту же политику, что и «Национальный фронт» Марин Ле Пен. Так что следует ожидать вторжения русских хакеров и там».

«Ликование в России после объявления Трампа победителем выборов не оставляет сомнений, что Москва к этому приложила руку, — цитирует Mirror эксперта по кибербезопасности из вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Джеймса Льюиса. — Это лишь усилит их желание вмешаться в политические процессы в других странах».