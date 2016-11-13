Афины , 13 ноября, 2016, 16:32 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама во время ближайшего визита в Афины потребует от премьер-министра Греции Алексиса Ципраса закрыть порты для кораблей ВМФ России, сообщает греческое издание Militaire.

Kremlin.ru Российский корабль

Отмечается, что цели визита уходящему президенту США обозначили сотрудники фонда Heritage Foundation, которых издание называет главными «воинственными неоконсерваторами» американской внешней политики в Вашингтоне. Они требуют от Обамы трёх вещей во время переговоров с греческим руководством.

В частности президент США должен надавить на Грецию, чтобы она проголосовала за продление санкций в отношении России, когда в декабре этот вопрос будет вынесен на голосование в Евросоюзе.

Также главе Белого дома посоветовали прямо указать Афинам, что поддержку российского флота «совершенно неуместна» для страны-члена НАТО до тех пор, пока Крым остаётся частью России, а Москва продолжает поддерживать президента Сирии Башара Асада.

Кроме этого, Обама, как ожидается, будет призывать Грецию отказаться от своего вето на вступление Македонии в НАТО. Данный процесс блокируется Афинами из-за спора вокруг наименования бывшей югославской республики. Греческая сторона настаивает на переименовании Македонии на том основании, что аналогичное название имеет одна из провинций на севере Греции. В Афинах опасаются, что в дальнейшем это может стать поводом для территориальных претензий со стороны Скопье.

Напомним, визит Барака Обама в Грецию намечен на 15−16 ноября.