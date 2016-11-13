Темрюкский район, Краснодарский край, 13 ноября, 2016, 15:26 — ИА Регнум. В Краснодарском крае воскресный день жителям ряда населенных пунктов придется провести без воды. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МЧС 13 ноября, коммунальная авария произошла в Темрюкском районе.

trestletech Кран без воды

В зону частичного отключения водоснабжения покали девять станиц и поселков. Так, сухими краны стали в домах жителей Вышестеблиевской, Виноградного, Тамани, поселков Артющенко, Веселовка, Волна, Приморский, Прогресс, Таманский.

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О повреждении на участке магистрального водовода филиала «Таманский групповой водопровод» ООО «Югводоканал» стало известно сегодня, в первой половине дня. К аварийно-восстановительным работам бригада рабочих приступила сразу же. Вернуть воду в дома сельчан обещают уже к вечеру: ориентировочное время окончания работ — 19:00 мск.

Как заверили в администрации района, без воды население не останется. Ее будут при необходимости подвозить в посёлки.

Как сообщало ИА REGNUM, буквально на прошлой неделе из-за аварии привычного коммунального ресурса были лишены жители Сочи. В зону отключения попали десять санаториев, отель, пансионат, котельные, школы, детсады и поликлиника, а также жители домов более 20 улиц. На устранение последствий порыва трубы водовода потребовалось менее трех часов.