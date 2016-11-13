Анкара, 13 ноября, 2016, 13:36 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допускает проведение в недалеком будущем всенародного референдума по вопросу присоединения страны к Европейскому союзу (ЕС). Об этом, как передают Вести.Ru, сообщил турецкий лидер журналистам на борту своего самолета.

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«Если они (власти ЕС) нас не хотят, пусть на правах хозяев так и скажут, — подчеркнул глава государства. — Мы не можем вечно терпеть то, как к нам относятся».

При этом Эрдоган добавил, что если понадобится, власти Турции спросят мнение своего народа по этому вопросу.

Ранее глава Европарламента Мартин Шульц в интервью изданию Bild am Sonntag сообщил, что ЕС может ввести ограничительные меры в отношении Турции из-за проходящих в стране задержаний оппозиционных политиков и журналистов.

«Нам в ЕС необходимо обдумать, какие экономические санкции мы можем применить в отношении Турции», — цитирует главу Европраламента News Turk.

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