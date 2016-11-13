Анкара, 13 ноября, 2016, 11:13 — ИА Регнум. Европейский союз (ЕС) может ввести санкции в отношении Турции из-за проходящих в стране задержаний оппозиционных политиков и журналистов. Об этом, как передает News Turk, сообщил глава Европарламента Мартин Шульц в интервью изданию Bild am Sonntag.

Рембрандт. Самсон угрожает своему свекру (фрагмент). 1635

«Нам в ЕС необходимо обдумать, какие экономические санкции мы можем применить в отношении Турции», — говорит глава Европраламента.

При этом Шульц добавил, что Турция может «забыть» о вступлении в Европейский союз, если Анкара отменит мораторий на смертную казнь в стране.

«Если Турция вернет смертную казнь, переговоры о вступлении (в ЕС) завершатся», — заявил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 августа 2016 г. президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил перед многотысячным митингом в Стамбуле и пообещал гражданам одобрить введение смертной казни. По словам главы государства, для возвращения высшей меры наказания необходимы соответствующее решение парламента и общественная поддержка.

«Решение о смертной казни может принять турецкий парламент, — заявил тогда Эрдоган. — Я заранее заявляю, что одобрю принятое парламентом решение».

Читайте также: Эрдоган: Если парламент решит ввести смертную казнь, я одобрю это решение