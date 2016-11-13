Кардифф, Великобритания, 13 ноября, 2016, 08:58 — ИА Регнум. Сборная Уэльса по футболу на своем поле сыграла вничью с командой Сербии в квалификации чемпионата мира-2018. Встреча, прошедшая 12 ноября на стадионе «Кардифф Сити» в Кардиффе, завершилась со счетом 1:1.

Carla Arenas Футбол

В составе хозяев поля отличился один из лидеров мадридского «Реала» Гарет Бэйл, у гостей голевыми действиями отметился Александр Митрович.

После четвертого тура отборочного турнира ЧМ-2018 сборная Уэльса пока занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 6 очков. Команда Сербии, набравшая 8 баллов, находится на 2-й позиции.

ЧМ-2018 — Европа. Группа D. 4-й тур.

Уэльс — Сербия — 1:1.

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