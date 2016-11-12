Тирасполь, 13 ноября, 2016, 01:58 — ИА Регнум. Президент Приднестровья Евгений Шевчук выступил с заявлением по поводу президентских выборов в Молдавии, которые пройдут 13 ноября. Как передает корреспондент ИА REGNUM, данную тему он затронул в рамках обращения к приднестровцам.

Clker-Free-Vector-Images Выборы в Приднестровье

«Конечно, мы в Приднестровье понимаем, что сегодня жителям Молдовы предстоит сделать выбор фактически между пророссийским и прозападным кандидатом, — сказал Шевчук. — Важно, чтобы истинная воля молдавских граждан была услышана и победил тот, за кого действительно проголосовало большинство».

«Мы заинтересованы в том, чтобы у наших соседей была стабильность, благополучие, чтобы нормально развивались отношения Молдовы с Россией, которая играет важнейшую роль в обеспечении мира и стабильности на берегах Днестра», — добавил глава государства.

Напомним, что во втором туре выборов президента Молдавии 13 ноября участвуют лидер позиционирующей себя в качестве «пророссийской» Партии социалистов Игорь Додон и председатель партии «Действие и солидарность» Майя Санду.

В том, что касается молдавско-приднестровского урегулирования, Санду выступает за наделение Приднестровья «широкой автономией» (что по сути уже закреплено в принятом молдавским парламентом в одностороннем порядке в 2005 году, но не реализуемом на практике законе об особом статусе Приднестровья) и «повышение привлекательности» Молдавии для жителей Приднестровья, что по сути означает откладывание урегулирования и вопроса о статусе ПМР на неопределенный срок.

Игорь Додон проявляет себя на приднестровском направлении куда более активно и инициативно и не скрывает намерение ликвидировать ПМР в кратчайшие сроки путем «федерализации Молдавии».

В начале предвыборной кампании в сентябре этого года Додон заявил, что «Приднестровье было, есть и будет частью Республики Молдова». По его мнению, желание приднестровцев получить независимость подпитывается лишь «неуравновешенными лидерами евроунионистской власти Кишинева, открыто выступающими за потерю государственности Молдавии, присоединение к НАТО и так далее».

«Хочу заверить приднестровцев, что в скором времени ситуация изменится. В Кишиневе появится президент-государственник (очевидно, Додон имел в виду себя — прим. ИА REGNUM ), который будет выступать за сохранение нейтралитета и восстановление дружеских отношений с Россией, сведет на «нет» опасность, которую представляют унионисты. Тогда мы сможем сесть за стол переговоров и конкретно обсудить, как будем реинтегрировать страну и де-юре, и де-факто», — добавил Додон.

А в начале октября в рамках кишиневского пресс-клуба Додон призвал приднестровцев «смириться с тем, что их никогда не признают, и они не станут субъектом РФ». «Вы граждане Молдовы (лишь около 200 тыс. из примерно полумиллиона жителей ПМР обладают гражданством Молдавии — прим. ИА REGNUM ). У нас единая страна. Вы должны понимать, что второго Калининграда не будет. Единственное будущее для Приднестровья — это в составе Молдовы. Других вариантов нет. И в ближайшем будущем не появятся», — заявил Додон, заочно обращаясь к приднестровцам. Правда, оговорился, что «выбор» у приднестровцев все же есть — оказаться в составе Украины или Молдавии. И добавил, что в случае его прихода к власти, решение по присоединению Приднестровья к Молдавии может быть найдено уже в следующем 2017 году.

Отметим, что обнаруживший в Додоне «пророссийского» политика Шевчук сам является кандидатом на пост президента ПМР на выборах, которые состоятся 11 декабря. Его главный оппонент, спикер Верховного совета Вадим Красносельский ранее заявлял, что разговоры о «пророссийских силах» в Молдавии — это обман, равно как и возможность их прихода к власти в Кишиневе и последующего объединения Приднестровья и Молдавии в рамках федерации.