Санкт-Петербург, 12 ноября, 2016, 20:39 — ИА Регнум. Мемориальную доску адмиралу Александру Колчаку установили сегодня, 12 ноября, на фасаде дома 3 по Большой Зелениной улице в Санкт-Петербурге, где военачальник жил с 1906 по 1912 год. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал лидер мемориально-просветительского и историко-культурного движения «Белое дело» Олег Шевцов.

Адмирал Колчак

Ранее планировалось, что доску торжественно откроют 16 ноября, в день рождения Александра Колчака (1874−1920).

Как объяснил Олег Шевцов, проводить открытие доски в торжественной обстановке не стали, «потому что сейчас сплошные пробки, везде лежит снег, и если придут люди, тем самым, окажутся перекрыты дороги, и у горожан это вызовет негативную реакцию».

Ранее ряд общественных движений заявили о том, что намерены выразить протест против появления мемориальной доски Колчаку, считая его военным преступником времен Гражданской войны.

По словам Олега Шевцова, охранять доску Колчаку, как это было с доской Карлу Маннергейму, не будут из-за ненадобности и отсутствия денег.

«Есть определенные лица, которые протестовали против Маннергейма и сейчас против Колчака. Мы их знаем. Пусть сами три года пособирают деньги и попробуют законно поставить доску. Мы собирали на нее средства буквально по копейке, круглосуточную охрану организовать не сможем, да и если захотят сломать — сломают», — сказал Шевцов.

Прохожие, как сообщают инициаторы установки мемориала, интересовались доской, делали фотографии.

Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM пикетировавший установку мемориальной доски Колчаку Тимур Гудков из движения «Суть времени», с инициаторами монтажа таблички чуть было не завязалась драка, когда один из них пытался вырвать из рук пикетчика плакат. «Полиция пришла, разобралась, что я не нарушал. Никому штрафов не выписывали», — отметил он.

Добавим, на самом плакате было написано, что Колчак — военный преступник, а также были перечислены факты, подтверждающие это. «Он признан таковым в 1920 году Иркутским революционным комитетом №27 и приговорен к высшей мере наказания, и это решение подтверждено в РФ, и дальше — перечисление трех судов. Был полярником, стал преступником, а доску за это вешать нельзя», — пересказал содержание плаката Тимур Гудков.

«В рамках закона и Конституции будем настаивать на том, что военным преступникам памятные доски вешать нельзя», — добавил активист.

О том, что памятная доска Колчаку появится в Петербурге, стало известно в начале августа. Изначально ее собирались установить 24 сентября, но событие несколько раз переносили.