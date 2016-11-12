Москва, 12 ноября, 2016, 14:54 — ИА Регнум. Члены группировки, планировавшие серию диверсионно-террористических акций в Москве и Санкт-Петербурге, задержаны на территории Российской Федерации (РФ). Об этом, как передает НТВ, говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.

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«Пресечена деятельность межрегиональной террористической группы, состоящей из выходцев стран Центрально-азиатского региона, планировавших совершить серию резонансных диверсионно-террористических акций в Москве и Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в ходе спецоперации, проведенной 12 ноября, были задержаны 10 человек. Во время проведения обысков у предполагаемых террористов было изъято 4 самодельных взрывных устройства (СВУ), огнестрельное оружие и боеприпасы.

В сообщении Центра общественных связей ФСБ подчеркивается, что злоумышленники уже признались в том, что контактировали с главарями террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ближневосточном регионе.