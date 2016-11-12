Лондон, 12 ноября, 2016, 13:44 — ИА Регнум. Сборная Англии по футболу на своем поле разгромила команду Шотландии в квалификации чемпионата мира-2018. Встреча, прошедшая 11 ноября на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, завершилась со счетом 3:0.

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Голевыми действиями у хозяев отметились Дэниел Старридж, Адам Лаллана и Гари Кэхилл.

После четвертого тура отборочного турнира ЧМ-2018 сборная Англии пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 10 очка. Команда Шотландии, набравшая 4 балла, находится на 5-й позиции.

ЧМ-2018. Отборочный турнир. Группа F. 4-й тур

Англия — Шотландия — 3:0.