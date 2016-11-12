Нью-Йорк, США, 12 ноября, 2016, 08:51 — ИА Регнум. Первая партия матча между россиянином Сергеем Карякиным и норвежцем Магнусом Карлсеном за звание чемпиона мира по шахматам, которая продлилась почти 4 часа, завершилась 11 ноября в Нью-Йорке (США). Представитель РФ, игравший черными фигурами, свел игру к ничьей на 43-м ходу. Об этом сообщает в субботу, 12 ноября, Вести.Ru.

Kremlin.ru Сергей Карякин

Таким образом, первая партия в матче за мировую шахматную корону между Карякиным и Карлсеном закончилась счетом 0,5:0,5. Вторая игра, в которой россиянин сыграет белыми, пройдет в субботу (12 ноября) в 22:00 мск.

«Это самая молодая пара «претендент-чемпион» в истории шахмат, — говорится в сообщении. — Карякину 26 лет, а его сопернику и того меньше — 25».

Отметим, что шахматисты всего сыграют 12 партий с классическим контролем времени.