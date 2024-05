Мосул, Ирак, 12 ноября, 2016, 03:58 — ИА Регнум. По информации англоязычных СМИ, следящих за ходом боевой операции по освобождению Мосула от «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России), 11 и 12 ноября резко возросло число беженцев из города.

Static.un.org Беженцы из Мосула

Данные о количестве беженцев сильно различаются, так как взяты из различных неофициальных источников, однако видна общая тенденция на увеличение числа вынужденных переселенцев в связи с переходом иракской армии к уличным боям на востоке Мосула.

Так, The New York Times, со ссылкой на наблюдателей правозащитных организаций, сообщает о 35 тыс. беженцев 11 ноября. 12 ноября The Guardian, без указания источника информации, пишет уже о 48 тыс. беженцев.

По информации The Washington Post, войска Ирака, входящие в антитеррористическую коалицию во главе с США, на данный момент ведут тяжелые бои с боевиками ИГИЛ (запрещена в России) в восточных районах Мосула. Наступление на город с севера и запада, которое ведут отряды шиитского ополчения и курдская пешмерга, на данный момент остановилось.

Военные сообщают о «возросших потерях», в том числе, от террористов смертников и мин, но пока точных данных о количестве погибших в ходе штурма не поступало. Многие сходятся во мнении, что в ближайшие дни количество боевых потерь, жертв среди мирного населения и беженцев должно резко увеличиться.

Как передавало ИА REGNUM, на момент начала операции по освобождению Мосула 17 октября во втором по величине городе Ирака оставалось до 1,5 млн. мирных жителей. Представители ООН еще до начала штурма заявляли, что сухопутная операция может стать «крупнейшей катастрофой» за последние десятилетия, и готовится принять до 700 тыс. беженцев из осажденной «столицы ИГИЛ» (запрещена в России).