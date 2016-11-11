Каракас, 12 ноября, 2016, 00:50 — ИА Регнум. Диалог между венесуэльской властью и оппозицией, организованный под эгидой Союза южноамериканских наций, при поддержке Ватикана и посредничестве бывшего главы правительства Испании Хосе Луиса Родригеса Сапатеро, а также бывшего президента Панамы Мартина Торрихоса и экс-президента Леонеля Фернандеса (Доминиканская Республика) начался 30 октября с.г. Но, как пишет Prensa Latina, оппозиционные организации «не отказываются от насилия, хотят дестабилизировать обстановку в стране, бойкотировать мирный процесс и обезглавить Боливарианское правительство».Так, депутат Национальной ассамблеи Фредди Гевара призвал взять штурмом резиденцию президента страны Николаса Мадуро, если он добровольно не уйдет в отставку. Его позицию поддержали другие оппозиционные депутаты. А глава парламента Энри Рамос Аллуп заявил, что оппозиция продолжит давление, пока результатом переговоров не станет отставка Мадуро. В противном случае, уличные акции будут продолжены. В свою очередь, экс-глава парламента Венесуэлы, первый заместитель председателя Единой социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо уверен. что правые намерены сорвать диалог, «только потому, что так приказали их финансисты прямо из Соединенных Штатов», комментирует TeleSur.