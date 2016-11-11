Москва, 11 ноября, 2016, 23:05 — ИА Регнум. Не последняя причина всплеска национализма в Польше — это расширение НАТО на Восток. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич, комментируя участие 100 тыс. человек в марше националистов в Польше. «Национализм в Польше — не новое явление. Он в определенной степени накапливался веками, стал выхлопом тех непростых исторических событий, которые переживала страна», — отметил сенатор.

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«Тем не менее сейчас можно говорить о каком-то всплеске, о выходе национализма, который в общем-то то свойственен небольшим нациям, за цивилизованные рамки. Польский Вильнюс и польский Львов — это явно через край», — полагает он.

«Этому явлению — и оно, полагаю, должно беспокоить не только нас в России, есть масса причин, которые кроются и внутри страны. Тем не менее могу, как это не парадоксально звучит, утверждать, что не последняя причина всплеска национализма в Польше — это расширение НАТО на Восток», — заявил Клинцевич, отметив, что последний саммит североатлантического блока в Варшаве расшатал польское общество, внушил ему, что Польша — чуть ли не оплот НАТО в Восточной Европе. «Вот отсюда и абсолютно дикие претензии на чужие территории», — рассуждает сенатор.

«Расширение НАТО на Восток — это удар по всему миру, осколки которого не обойдут ни одну страну», — заключил он.

«Марш независимости» в Варшаве прошел под лозунгом «Польша — бастион Европы». Участники шествия вышли на улицы с национальными флагами, часть активистов поджигала файеры и взрывала петарды.