Санкт-Петербург, 11 ноября, 2016, 23:03 — ИА Регнум. Мемориала жертвам катастрофы самолета А321 в храме, который планируется построить на территории жилого квартала «Балтийская Жемчужина» в Петербурге, не будет в связи с протестами местных жителей. Это следует из ответа губернатора города Георгия Полтавченко депутату Законодательного собрания Петербурга Борису Вишневскому, сообщили сегодня, 11 ноября, в пресс-службе регионального отделения партии «Яблоко». Это подтвердили корреспонденту ИА REGNUM родственники погибших пассажиров.

Правительство Ленобласти Памятник жертвам А321 в Ленобласти (эскиз)

«Действительно, решили, пусть там будет просто храм, а мемориал в память о наших родных будет построен на одном из кладбищ Петербурга, которое мы выберем для захоронения останков. Варианты уже рассматриваются: Пискаревское, 9-го Января, Серафимовское — именно мемориальные кладбища. Мы пока еще не дождались последних экспертиз — останки из Египта обещали перевезти в течение месяца. Когда будут собраны все заявления, мы поставим вариант места захоронения на голосование», — рассказала корреспонденту агентства председатель благотворительного фонда «Рейс 9268» Ирина Захарова, потерявшая в катастрофе единственную дочь.

Читайте также: Годовщина катастрофы над Синаем: «Когда-то этот страшный сон закончится…»

Как пояснил в ответе на запрос Вишневского губернатор Петербурга, компания «Балтийская жемчужина», которая реализует инвестпроект на этой территории, согласилась передать земельный участок для храма, но при этом попросила «не связывать строительство указанного религиозного объекта с крушением самолета над Синайским полуостровом».

«Появление памятного мемориала погибшим в авиакатастрофе, в том числе на территории нового храма, нарушит общую концепцию МФК «Балтийская жемчужина», а также может вызвать неоднозначную реакцию его жителей», — конкретизируется причина отказа в ответе Георгия Полтавченко.

Учитывая вышеизложенное, от размещения в храме мемориала погибшим в результате теракта на борту рейса № 9268 было решено отказаться. Но сам храм Святого мученика Дмитрия Солунского на территории жилого комплекса все же появится. Полтавченко отметил, что строительство религиозного объекта на берегу Матисова канала соответствует градостроительному законодательству.

Также губернатор напомнил, что сейчас на Румболовской горе во Всеволожском районе Ленобласти строится мемориал «Сад памяти», посвященный жертвам этой трагедии.

Читайте также: Мемориал памяти погибших в катастрофе А321 заложен в Ленобласти

Отметим, в своем обращении к губернатору Борис Вишневский просил объяснить, почему власти решили увековечить память погибших в теракте петербуржцев именно в православной церкви, чем обосновано строительство храма в «Балтийской жемчужине», где по соседству и так достаточно религиозных объектов, а также почему все это не обсуждалось с жителями, что впоследствии вызвало их протесты.

На вопрос, почему никто не обсудил с жителями строительство храма и почему не создать мемориал жертвам теракта на территории одного из петербургских кладбищ, Георгий Полтавченко не ответил.

Напомним, ранее Смольный согласовал строительство храма на тысячу прихожан в память о погибших пассажирах А321, однако против этого выступила группа жителей микрорайона «Балтийская жемчужина». По мнению недовольных будущим строительством, в Красносельском районе достаточно храмов, но не хватает соцобъектов. Кроме того, местные жители высказывали непонимание, как территория микрорайона связана с жертвами крушения самолета.

Читайте также: СКР продолжает расследование дела о теракте на борту А321

31 октября 2015 года на Синайском полуострове в Египте потерпел крушение самолет А321 авиакомпании «Когалымавиа», летевший из египетского Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. В результате погибли все 224 человека, находившиеся на борту. Большинство из них были жителями Санкт-Петербурга и Ленобласти.

По данным специалистов ФСБ России, причиной трагедии стал теракт, ответственность за который взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).