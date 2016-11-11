Минск, 11 ноября, 2016, 20:49 — ИА Регнум.



Пресс-служба президента Белоруссии

«Приятно отметить, что политический диалог между нашими странами отличается атмосферой дружбы и взаимопонимания, отсутствием каких-либо проблемных вопросов», — заявил 11 ноября в Минске Александр Лукашенко по итогам официальных переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Турция является для нас приоритетным партнером. Мы очень высоко ценим нашу дружбу и нацелены на продуктивное взаимодействие по всем направлениям. Хочу заверить, что мы будем надежным другом и вашей опорой здесь — в центре Европы. Можно сказать, в экономическом центре Евразии. Если вам это интересно, воспользуйтесь этим, и давайте продвинем наши отношения настолько, насколько мы способны это сделать. А мы можем многое», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

Эрдоган оценил итоги своего визита как продуктивные, отметив: «Эта встреча имеет большое значение, и она была очень эффективной».

После переговоров и подписания документов президенты направились на белорусско-турецкий бизнес-форум, где Лукашенко заявил: «Состоявшиеся сегодня переговоры еще раз подтвердили, что на политическом уровне между Белоруссией и Турцией отсутствуют какие-либо проблемные вопросы. Теперь дело за экономической составляющей. С моим уважаемым другом Реджепом Тайипом Эрдоганом мы дали зеленый свет предложениям наших министерств и ведомств по дальнейшей интенсификации взаимовыгодных и сбалансированных двусторонних торгово-экономических отношений. Мы намерены и впредь развивать сотрудничество по всем направлениям».

До этого Лукашенко и Эрдоган приняли участие в открытии Соборной мечети Минска. Они также приняли участие в двусторонних переговорах в расширенном составе.

Во время переговоров Лукашенко указал на перспективы двустороннего сотрудничества в автомобиле‑ и тракторостроения, производстве автокомпонентов, отметив: «Необходимо способствовать созданию на территории наших государств совместных производств сложнотехнической продукции, в том числе в целях ее продвижения на рынки третьих стран».

Упомянув о начавшейся сборке грузовиков «МАЗ» в турецком Измире, Лукашенко указал на возможность сборки в Турции кормоуборочной техники «Гомсельмаш» и другой техники: «Предлагаю подумать над расширением этого опыта. Мы готовы предложить турецким партнерам сотрудничество по производству большегрузных карьерных самосвалов, дорожно-строительной и другой специальной техники».

Лукашенко отметил важность развития сотрудничества в образовательной и научной сферах и, как отметила президентская пресс-служба, «пригласил турецких студентов получать качественное образование по самым высоким европейским стандартам в Белоруссии».

«Мы приглашаем турецких инвесторов в Белоруссию. Сегодня в свободной экономической зоне «Могилев» уже работают шесть резидентов из вашей страны и есть все возможности для создания специализированной промышленной зоны», — заявил Александр Лукашенко.

Он оценил как успешный опыт деятельности в Белоруссии турецких инвесторов в сферах строительства, телекоммуникаций, легкой промышленности производства стройматериалов, заявив также о намерении «поддержать создание в Белоруссии банка с турецким капиталом или вхождение турецкого банка в капитал одного из уже действующих белорусских».

Эрдоган предложил рассмотреть вопрос о льготах бизнесу, участвующему во взаимной торговле. По его мнению, это будет способствовать её удвоению.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам визита в Минск представительной турецкой делегации было подписано коммюнике, в котором Реджеп Тайип Эрдоган выразил удовлетворение приверженностью Белоруссии демократическим принципам. О подписанных контрактах информация отсутствует.