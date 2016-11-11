Минск, 11 ноября, 2016, 20:07 — ИА Регнум.

«Президент Белоруссии самым решительным образом осудил попытку военного переворота в Турции и высказал слова поддержки избранному демократическим путем правительству. Президент Турции в свою очередь выразил удовлетворение в связи с приверженностью Белоруссии демократическим принципам», — сообщает пресс-служба президента Белоруссии о содержании совместного коммюнике, подписанного 11 ноября по итогам переговоров на высшем уровне.

Пресс-служба президента Белоруссии

Александр Лукашенко и Реджеп Тайип Эрдоган высказались за расширение и углубление двусторонних связей по ряду приоритетных направлений. В числе приоритетов — укрепление производственной кооперации, обеспечение успешного функционирования СП и реализация новых проектов, продвижение совместно произведенной продукции на рынки третьих стран, а также создание благоприятных условий для расширения контактов между деловыми кругами и активизация взаимодействия по линии торгово-промышленных палат. Отмечены новые возможности развития торгово-экономических отношений в связи с членством Белоруссии в ЕАЭС и наличием у Турции таможенного союза с ЕС.

В документе речь идёт о намерении усилить координацию и развитие сотрудничества во внешней политике, работать над увеличением объемов и диверсификацией структуры взаимного товарооборота, осуществлять совместный поиск новых сфер экономического взаимодействия. Заявлен интерес к развитию сотрудничества в машиностроении, станкостроении, агропромышленном комплексе, транспортной и логистической сферах, деревообрабатывающей и текстильной промышленности.

В совместном коммюнике Лукашенко и Эрдоган высказались за укрепление научно-технического, технологического и инновационного сотрудничества, развитие сотрудничества в сфере культуры, искусства и образования, включая открытие на взаимной основе культурных центров. В число приоритетных направлений вошли развитие договорно-правовой базы двусторонних отношений и межрегиональных связей, а также более широкое использование института почетных консулов для реализации программ регионального сотрудничества.

Президенты выразили удовлетворение подписанными в ходе визита документами. Среди них — план действий по развитию сотрудничества между Белоруссией и Турцией на 2016−2017 годы, межправительственные соглашения о системе содействия взаимной торговле, о сотрудничестве в сфере использования атомной энергии в мирных целях, о сотрудничестве в сферах науки и технологий. Соглашения о сотрудничестве подписали МЧС Белоруссии и Главное управление при офисе премьер-министра Турции, белорусское госинформагентство БелТА и турецкое госинформагентство «Анадолу». Также подписаны меморандумы о взаимопонимании.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября в Минске Реджеп Тайип Эрдоган и Александр Лукашенко провели переговоры в узком и расширенном составах, открыли Соборную мечеть и приветствовали участников белорусско-турецкого бизнес-форума. Стороны намерены в краткосрочной перспективе увеличить взаимный товарооборот вдвое — до $1 млрд, а также активизировать инвестиционное и иное сотрудничество. Особые надежды правительство Белоруссии возлагает на турецких инвесторов в белорусские госпредприятия, в частности — легпрома.