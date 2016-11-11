Минск, 11 ноября, 2016, 19:18 — ИА Регнум. Белоруссии и Турции необходимо переходить от торговли товарами к новой, кооперационной форме взаимодействия. Об этом заявил Александр Лукашенко на переговорах в расширенном составе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом вечером 11 ноября в Минске, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

President.gov.by Александр Лукашенко и Реджеп Тайип Эрдоган

«Думаю, уже пора уходить от чистой торговли товарами, перестраиваться на новую, кооперационную форму взаимодействия, которая является важнейшим механизмом выживания в современных условиях. У Беларуси и Турции есть необходимые для этого экономический потенциал и инструменты», — приводит слова Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

«Мы приглашаем турецких инвесторов в Беларусь», — сказал Лукашенко, отметив, что в свободной экономической зоне «Могилёв» уже работают шесть резидентов из Турции и «есть все возможности для создания специализированной промышленной зоны».

Также, по его словам, в Белоруссии уже имеется ряд примеров успешной деятельности турецких инвесторов в сфере строительства, телекоммуникаций, лёгкой промышленности, производства стройматериалов. «Однако можно смело сказать, что на этом направлении у нас сохраняется значительный незадействованный потенциал», — отметил глава республики.

Он также предложил подумать о перспективах активизации двустороннего сотрудничества в банковской сфере. «Со своей стороны готовы поддержать создание в Беларуси банка с турецким капиталом или вхождение турецкого банка в капитал одного из уже действующих белорусских», — сказал Лукашенко.

Как передавало ИА REGNUM, представительная делегация из Турции во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом прибыла в Минск с официальным визитом 11 ноября. Помимо переговоров глав государств и встреч на правительственном уровне, состоится также белорусско-турецкий бизнес-форум, участие в котором подтвердили 200 бизнесменов из Турции и 300 их белорусских потенциальных партнёров. По итогам визита ожидается подписание около десятка двусторонних документов.

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