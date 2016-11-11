Москва, 11 ноября, 2016, 19:02 — ИА Регнум. Одной из первоочередных мер, направленных на повышение экономичности государственных закупок, является их централизация, в том числе и на муниципальном уровне, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Станислав Клюев, комментируя назревшую необходимость корректирования законодательства в области госзаказа и закупок госкомпаний.

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По словам эксперта, это позволяет не только сэкономить средства бюджета, но и преодолеть существующие коррупционные схемы, ориентированные на «отмыв» государственных денег во время процедуры закупок. «Важнейшим направлением экономии бюджетных средств является также борьба с подрядчиками, в результате деятельности которых значительная часть средств остается в руках посредников. Повышению экономичности и эффективности государственных закупок способствуют разработка и реализация общих правил проведения процедур закупок, разработка проектов контрактов для государственных и муниципальных органов, производящих закупки. Но наиболее эффективной мерой является повышение конкурсности и открытости на торгах, объявляемых по государственным закупкам. Чем больше компаний участвует в конкурсе, тем шире возможности для выбора, кроме того появляется возможность выбрать компанию с наименьшими расценками за товары или услуги», — считает адвокат.

Клюев добавил, что в то же время, необходимо и повышение требований к компаниям, участвующим в конкурсе на государственные закупки, с целью предотвращения поставок некачественных товаров или услуг. «Серьезная экономия бюджетных средств возможна в случае перехода на новые стандарты закупок программного обеспечения, что позволит сэкономить до 6 млрд рублей ежегодно», — резюмировал он.

Напомним, ранее замглавы ФАС России Андрей Цариковский заявил, что для повышения эффективности закупок госкомпании необходимо принять изменения в законодательстве, в частности сближения закона О закупках (223-ФЗ) и закона О контрактной системе (44-ФЗ) и принятия законопроекта «О внесении изменений в 223-ФЗ о перечне способов закупок, определении универсальных электронных площадок», который был принят Госдумой РФ в первом чтении в 2015 году.

«Мы экономим сотни миллиардов, а могли бы триллионы», — приводит его слова пресс-служба ФАС России.