Санкт-Петербург, 11 ноября, 2016, 18:06 — ИА Регнум. Депутат парламента Ленинградской области Владимир Петров и его коллега из Заксобрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев предложили ввести бесплатный проезд во всех видах общественного транспорта для автолюбителей, которые откажутся от пользования личным автомобилем в тяжелых погодных условиях. Обращение с этой инициативой народные избранники направили губернаторам своих регионов, сообщает сегодня, 11 ноября, корреспондент ИА REGNUM. Однако эксперты не видят перспектив для реализации этой идеи.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Общественный транспорт

Поводом для обращения стала тяжелая ситуация на дорогах Петербурга и Ленобласти, которая сложилась на этой неделе из-за обильных снегопадов.

«Логистические проблемы и дорожная ситуация в Санкт-Петербурге и Ленинградской области значительно ухудшаются из-за негативных погодных условий. Сильный снегопад, продолжающийся с небольшими перерывами более недели, в настоящее время буквально парализовал транспортное движение как в Санкт-Петербурге, так и в Ленинградской области», — говорится в обращении парламентариев.

Одним из возможных решений данной проблемы депутаты считают предоставление бесплатного проезда в общественном (в том числе железнодорожном) пригородном общественном транспорте владельцам личного транспорта, которые откажутся от поездок на автомобилях во время непогоды.

В качестве проездного депутаты предлагают использовать водительское удостоверение и действующий страховой полис ОСАГО. Народные избранники уверены, что нововведение снизит число ДТП и сэкономит время работы снегоуборочной техники.

Создать механизм предоставления бесплатного проезда, регулировать этот процесс, а также устанавливать продолжительность бесплатного проезда должны будут администрации регионов по согласованию друг с другом.

В случае, если реализация идеи потребует дополнительных денег из бюджета, депутаты предлагают штрафовать автомобилистов, которые отказались оставить свою машину у дома. При этом размер и порядок сборов должен определяться на уровне субъекта.

По мнению инициаторов, такая мера позволит снизить транспортную нагрузку на дороги обоих регионов во время мероприятий по уборке магистралей, сократит риск аварий и смертности на дорогах, а также даст возможность для штатного функционирования аварийных и экстренных служб. Кроме того, уверены депутаты, такой шаг может поспособствовать экономии затрат на уборочные мероприятия, поскольку дорожная техника не будет бесполезно простаивать часами в заторах, а сможет оперативно заниматься борьбой с осадками.

Защитник прав автомобилистов Александр Холодов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM раскритиковал инициативу парламентариев. По его словам, сама идея благая, но воплощать ее в жизнь не следует.

«Любому автомобилисту опыт и логика и так подсказывают, что в такую погоду, особенно в первые дни снегопада, стоит пересесть на общественный транспорт. Кроме того, почему пенсионеры платят, а автомобилисты не будут платить? Я, конечно, как автомобилист, буду радоваться такой возможности, но это несправедливо по отношению к другим. А идея ввести налог и вовсе бредовая. И так уже платят за бензин, парковки, проезд по платным дорогам, за сам автомобиль и т.д. Это уже будет перебор. Не ясно и то, как они планируют это делать: бегать за автомобилем и кричать «стой-стой-стой»? А если автомобилист выехал в восемь утра, а снег выпал днем, он должен бросить машину?», — выразил своё недоумение Александр Холодов.

Напомним, с начала недели на улицах Петербурга зафиксировали 65 сантиметров снега, или две трети от объема осадков, выпавших с октября 2015 года по апрель 2016 года. Днем 11 ноября на городские дороги вышло 1100 единиц техники для уборки снега.

Как сообщили 11 ноября в Петербургском метрополитене, количество поездок на метро на текущей неделе из-за снегопадов увеличилось, в разные дни, в диапазоне от 50 тыс. до 200 тыс. поездок в сутки. Это связали с добровольным отказом водителей от пользования автотранспортом во время плохой погоды.