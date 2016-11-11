Алапаевск, Свердловская область, 11 ноября, 2016, 17:54 — ИА Регнум. В Свердловской области сотрудникам ОАО «Алапаевский металлургический завод» с марта по август 2016 года частично не выплачивалась заработная плата. Задолженность предприятия перед 87 сотрудниками составила более 6,2 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без денег

Нарушения в сфере трудового законодательства были выявлены в результате прокурорской проверки. Надзорное ведомство вынесло представление руководству металлургического завода с требованием незамедлительного погашения долга перед сотрудниками.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ. На предприятии проводятся допросы работников и руководителей, а также решается вопрос о проведении бухгалтерской экспертизы, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

На самом предприятии пока не прокомментировали ситуацию.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Свердловской области это далеко не единичный случай задержки и невыплаты заработной платы. Так 18 октября стало известно, что МУП «Водоканал» города Туринска задолжал 108 работникам за август и сентябрь 2016 года заработок на сумму более 2,5 миллионов рублей. А 13 октября было возбуждено уголовное дело по факту задолженности по зарплате перед 50 работниками бытового комбината в Североуральске более 1,1 миллиона рублей.

Отметим, что проблемы с выплатой заработка в текущем году возникали на Верхнесинячихинском металлургическом заводе и кирпичном заводе города Асбест.