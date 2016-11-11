Минск, 11 ноября, 2016, 17:38 — ИА Регнум.



President.gov.by Реджер Тайип Эрдоган в Минске

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 11 ноября возложил венок на площади Победы в Минске, почтив память погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Редкое посещение Минска зарубежными делегациями обходится без возложения венка на площади Победы. В годы Второй мировой войны Турция сохраняла формальный нейтралитет, однако руководство СССР имело веские основания считать её неформальной союзницей III Рейха. В конце войны Турция формально присоединилась к антигитлеровской коалиции.

Как сообщало ИА REGNUM, Реджеп Тайип Эрдоган и Александр Лукашенко провели переговоры в Минске, открыли Соборную мечеть и приветствовали участников белорусско-турецкого бизнес-форума. По словам президента Турции, товарооборот с Белоруссией можно увеличить до $1 млрд, активизировать инвестиционное и иное сотрудничество.