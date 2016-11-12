Новосибирск, 12 ноября, 2016, 04:31 — ИА Регнум. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть представил депутатам горсовета проект бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. Согласно документу, доходы бюджета составят 36,1 млрд рублей, расходы — 36,9 млрд рублей, дефицит — 789 млн рублей.

Novo-sibirsk.ru Мэр Новосибирска представил горсовету проект бюджета муниципалитета на 2017 год

«Хочу обозначить основной тренд. Я обращаю внимание, что все наши задачи мы решаем в условиях острейшего дефицита бюджета. На сегодняшний день уменьшение собственных доходов, а также существенное снижение целевых поступлений из областного бюджета приводит к невозможности, без участия вышестоящих бюджетов, самостоятельно продолжать строительство социальных объектов и объектов транспортной инфраструктуры, а также полноценно планировать работу по другим направлениям, приоритетным для развития города. Мы столкнулись с острейшей необходимостью сдерживать объемы расходов», — отметил Локоть.

По словам мэра, городские власти столкнулись с необходимостью сдерживать расходную часть бюджета, так как в 2014 году, после перераспределения НДФЛ, Новосибирск лишился 3,5 млрд налоговых доходов — с этого времени ощущается «острейший дефицит бюджета». При этом 73% расходной части бюджета города — это защищенные «неприкосновенные» статьи. И фактически на развитие остается 900 млн рублей, с учетом межбюджетных трансфертов, на которые рассчитывает город — 1,5 млрд рублей. Объем межбюджетных трансфертов по сравнению с прошлым годом вырос на 290 миллионов рублей. Целевые субсидии, которые идут на софинансирование конкретных программ сократились на 670 миллионов рублей.

«В сфере жилищно-коммунального хозяйства отмечается снижение из-за отсутствия трансфертов со стороны региона, однако переговоры с областной властью на данный момент продолжаются. Другие капитальные расходы со стороны федерального центра в будущем году следующие: на строительство и ремонт дорог, в частности, по улицам Титова, Петухова, Объединения, Порт-Артурской — 400 миллионов рублей (в 2018—2019 годах 481 и 396 миллионов рублей), переселение из ветхого и аварийного жилья — 120 миллионов рублей (в 2018—2019 гг. — 736 и 766 миллионов рублей соответственно плюс 120 миллионов рублей — из средств регионального бюджета), предоставление жилья для детей-сирот — 5 миллионов рублей», — привел цифры градоначальник.

В текущем году на реконструкцию жилого фонда из областного бюджета городу было направлено 45 миллионов рублей, а в 2017 году, согласно текущему проекту бюджета муниципалитет ничего не получит. Субсидии областного бюджета, направленные на строительство образовательных объектов, в текущем году снизились почти в четыре раза по сравнению с 2015 годом — Федеральная программа по строительству детских садов закрыта, федерального финансирования нет. В плане на 2017 год — снижение еще до 91,7 миллиона рублей. На переселение граждан из ветхого и аварийного фонда в 2015 году город получил 169,5 миллионов рублей, в текущем году меньше — 44 миллионов рублей, а в 2017 году запланировано 120 миллионов рублей.

В 2016 году на условиях софинансирования с депутатами городского совета и Законодательного собрания была достигнута договоренность о выделении средств на ремонт и обустройство дворовых территорий 130 дворов. В следующем году по этому направлению Новосибирск ничего не получит. Субсидии на ремонт автомобильных дорог в плане областного бюджета на 2017 год также не предусмотрены. Если в 2016 году на реконструкцию объектов энергетического хозяйства было выделено 15 миллионов рублей субсидий, то в следующем году тоже пока эти расходы не предусмотрены.

При этом перед городом стоит задача не превысить величину внутреннего долга на 2017−2019 годы, которая планируется в размере от 18 до 20 миллиардов рублей, что примерно соответствует уровню в 80% собственных доходов.

«Да, бюджет Новосибирска, как и все последние годы, сохраняет свою социальную направленность. Но при этом, фактически, уже почти два года город живет без бюджета развития», — подчеркнул Анатолий Локоть.

Вице-спикер горсовета Новосибирска Ренат Сулейманов отметил, что бюджет муниципалитета не может отличаться от общего состояния экономики, от тенденций экономического развития страны в целом.

«Конечно, городской бюджет недостаточен для такого города, как наш, потому что он, в основном, сохраняет параметры, которые были в прошлом году, то есть мы не можем существенно увеличивать доходную и, соответственно, расходную части, поскольку нет повышения налоговых доходов, ни налоговых поступлений из бюджетов вышестоящих уровней. Потому, к сожалению, бюджет развития города уменьшается ещё дальше. Возможности развития в нынешних условиях сокращаются, потому что средств для развития полуторамиллионного города недостаточно. Если бы у нас оставались доходы с НДФЛ плюс к тому бюджету, который есть сейчас, думаю, что возможности развития и решения проблем города у бюджета было бы значительно больше», — приводятся слова Рената Сулейманова на сайте регионального отделения КПРФ.

Депутат считает, что основная причина нехватки средств — несправедливость межбюджетных отношений между муниципальным, региональным и федеральным уровнями.

«Это касается бюджета региона по отношению к федеральному бюджету, где перераспределение доходов сегодня такое, что 30% остаётся в области, а 70% направляется в федеральный бюджет. Это неправильно — должно быть соотношение 50/50. Это же касается отношений между бюджетом области и бюджетом города Новосибирска, потому что сегодня, к сожалению, изъяв наши собственные доходы в размере 3,5 миллиардов, нам не добавили перечислений из вышестоящих бюджетов, таким образом ограничив возможности для развития. Это не дело, когда полуторамиллионный город самостоятельно не может построить ни школу, ни детский сад, осуществить какой-то крупный инфраструктурный проект за счёт собственных доходов, а вынужден постоянно просить деньги у субъекта федерации и федерального центра. Ситуация совершенно ненормальная, её нужно менять», — подчеркивает Сулейманов.

Отметим, что в 2014 году в Новосибирской области был принят новый регламент распределения сборов НДФЛ между региональным и муниципальными бюджетами. Новый норматив снизил отчисления по НДФЛ муниципалитетам с 25 до 15%, а Новосибирску — с 40 до 30%. Бюджет областного центра потерял от этого 3,5 млрд рублей.

Бюджет города Новосибирска на 2016 год: доходная часть — 35,1 млрд рублей, расходная часть — 36,7 млрд рублей, дефицит — 1,6 млрд рублей.