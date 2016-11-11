Ростов-на-Дону, 11 ноября, 2016, 15:44 — ИА Регнум. К Новому году переулок Соборный в Ростове-на-Дону, который в 2015 году превратился в пешеходную зону, украсят праздничными гирляндами. На эти цели из городской казны будет направлено 1,9 млн рублей. Электронный аукцион объявлен на сайте госзакупок, передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Переулок Соборный в Ростове-на-Дону

Согласно техническому заданию, в переулке Соборном в границах от улицы Темерницкой до улицы Московской появится «Люстра круглая», состоящая из конструкций «Шар» и «Подвесы». Световое оборудование конструкции «Шар» включает в себя светодиодные гирлянды «Нити» и «Занавес», у оборудования «Подвес» — элементы «Звезда».

Изготовить и смонтировать гирлянды исполнитель должен будет в соответствии с эскизом заказчика — департамента архитектуры и градостроительства города до 15 декабря.

Напомним, что департамент архитектуры и градостроительства города уже объявил ранее электронный аукцион на новогоднее убранство. На новогодние огни из казны муниципалитета будет направлено почти 19,5 млн рублей. В сентябре управление культуры донской столицы объявило электронный аукцион на поставку двух искусственных елей, новогодних украшений и иллюминации на 4,8 млн рублей. Получается, что новогоднее убранство потянет из бюджету уже около 25 млн рублей. Это несколько выше прошлогодних затрат.

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