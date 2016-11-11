Санкт-Петербург, 11 ноября, 2016, 12:38 — ИА Регнум. Скоростной поезд «Аллегро» №782, следующий по маршруту Хельсинки — Санкт-Петербург, прибудет в город на Неве с двух часовым опозданием. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Poezd-allegro-train.ru Поезд Allegro

Обычное время прибытия поезда №782 в Петербург — 10:47. Отмечается, что состав был задержан на территории Финляндии «по техническим причинам».

«В связи с этим также будет задержано отправление поезда №783 сообщением Санкт-Петербург — Хельсинки», — пояснили в ОЖД. Этот состав, который должен был отправиться в 11:30 мск, уйдет с Финляндского вокзала Петербурга лишь около 13:00.

Ранее, напомним, сообщалось о задержке поездов между Москвой и Петербургом в связи с обледенением контактной сети в Московском регионе.

Так, в 8:50 на участке Сходня — Химки в связи со сложной метеообстановкой был остановлен поезд №7315 «Ласточка» сообщением Крюково — Москва. К месту остановки поезда был выслан вспомогательный локомотив. Задерживался с прибытием в Москву примерно на 1 час высокоскоростной поезд №751 «Сапсан».

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«Сегодня на участке Клин — Москва Октябрьской железной дороги из-за сильного дождя и образования наледи на проводах контактной сети пассажирские поезда следуют с отставанием от графика», — отмечали в пресс-службе ОЖД.