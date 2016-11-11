Минск, 11 ноября, 2016, 12:35 — ИА Регнум.



President.gov.by Александр Лукашенко и Реджеп Эрдоган

«Наша дружба и наши отношения прошли испытания временем, и вы можете быть уверены в надёжности наших отношений, — заявил 11 ноября Александр Лукашенко в ходе переговоров с президентом Турции в Минске, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с представительной делегацией, ради которой освободили Национальную библиотеку от участников конференции «Союзное государство. 20 лет. Начало строительства». Ничего неизвестно о традиционном возложении венков на площади Победы в Минске.

После протокольной съёмки началась встреча президентов наедине. После нескольких фраз двери каминного зала для прессы закрылись, но до этого журналистам удалось собрать несколько цитат для первых сообщений.

«В межгосударственных отношениях личные отношения играют особую роль, — сказал Лукашенко, обращаясь к Эрдогану. — У нас с вами сложились очень давние отношения».

«Несмотря на эту жестокую погоду, — отметил Лукашенко, — Белоруссия вам понравится».

После погоды Лукашенко сменил тему и перешел к вопросам географии. От географии он перешел к политике.

«Мы соседи: два часа перелёта из Стамбула в Минск. У нас практически нет разногласий, у нас единый взгляд на международную повестку дня», — заявил Лукашенко.

Он констатировал: «Торгово-экономические отношения отстают». Обращаясь к Эрдогану, он отметил: «С вами прибыли порядка 200 представителей крупнейших турецких фирм». При этом, обратил внимание Лукашенко, с белоруской стороны зарегистрировалось для участия в совместном форуме почти на треть больше.

«Мы способны подняться на новую ступень наших отношений», — сказал Лукашенко, обращаясь к президенту Турции.

В свою очередь Эрдоган сообщил, что увеличить взаимную торговлю «не так-то сложно» и турецкие инвестиции могут вырасти с $1,5 млрд до большей суммы к взаимной выгоде. Президент Турции отметил: «Наш визит будет хорошим началом для будущего».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 11 ноября прибыл с официальным визитом Минск. В аэропорту его встретил председатель Совмина Белоруссии Андрей Кобяков. После этого президент Турции направился на переговоры с Александром Лукашенко.

Помимо переговоров Лукашенко и Эрдогнана наедине, состоятся заседания делегаций в узком и расширенном составах. По итогам визита ожидается подписание около десятка двусторонних документов.