Ростов-на-Дону, 11 ноября, 2016, 12:05 — ИА Регнум. Три игрока футбольного клуба «Ростов» заинтересовали два голландских клуба. «Аякс» и ПСВ из Нидерландов внимательно следят за успехами жёлто-синих. В частности голкипера Сослана Джанаева, защитника Дениса Терентьева и форварда Сердара Азмуна. Об этом пишет Чемпионат.com со ссылкой на свои источники.

Fc-rostov.ru Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз в матче с «Аяксом»

Напомним, что «Ростов» вышел в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА благодаря разгрому голландского «Аякса». Встречи в квалификационном раунде завершились со счётом 5:2 по сумме двух матчей. Первая выездная встреча, которая состоялась в Амстердаме, завершилась ничьей — 1:1, ответная на стадионе «Олимп-2» — 4:1.

Первая встреча с ПСВ в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА на Дону завершилась вничью — 2:2. Ответный поединок в Нидерландах состоится 6 декабря.

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«И «Ростов», и ПСВ могли рассчитывать на победу»

Как уже сообщало ИА REGNUM , на этой неделе газета The Guardian проинформировала о том, что иранский форвард Сердар Азмун, защищающий жёлто-синие цвета «Ростова», заинтересовал английский «Ливерпуль». Сообщается о переходе футболиста в межсезонье.