Ростов-на-Дону, 11 ноября, 2016, 11:45 — ИА Регнум.

Автовладельцам Ростова-на-Дону платные парковки не по карману. Горожане считают часовую оплату стоянок слишком дорогой и просят губернатора Ростовской области Василия Голубева повлиять на ситуацию. Петиция появилась на одной из популярных платформ и уже набрала около 100 подписей, передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Паркомат

«В скором времени все улицы в центре города сделают «Зоной платной парковки», стоимость одного часа составляет 35 рублей. Приезжая на работу в центр города со спальных районов, машину бесплатно припарковать не получится. Придётся платить за парковку ежедневно, то есть примерно около 10 тыс. рублей в месяц. С текущим уровнем заработных плат — это существенная нагрузка на семейные бюджеты жителей Ростова-на-Дону и области», — написал ростовчанин Андрей Макаров.

По мнению горожанина, необходимо пересмотреть тариф за платную парковку. Оптимальный тариф, считает Макаров, — 10 рублей в час.

Напомним, что такую реакцию горожан на нововведение еще в 2015 году предсказывали эксперты. Социологи считают, что многим ростовчанам платные парковки придутся не по душе из-за их стоимости. Платные парковки в донской столице были введены 23 сентября текущего года. Позже в социальных сетях автовладельцы подтвердили прогноз специалистов, отметив, что платить за стоянку им не по средствам. Водители начали искать альтернативу стоянкам во дворах.

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Платные парковки «забьют» машинами ростовские дворы: мнение

Напомним, автостоянки на 1 тыс. 41 машиномест появились в центре Ростова-на-Дону. Оплата производится по будням с 8:00 до 20:00. Проект запущен «Ростовским парковочным пространством», которое регулярно откладывало сроки. За это департамент автодорог и организации дорожного движения Ростова-на-Дону планируют взыскать с компании-оператора неустойку в размере 8 млн рублей.

Между тем, зона платных парковок в областном центре расширяется. Границы улиц прописаны в постановлении городской администрации.

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